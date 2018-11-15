Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребления
Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребления
В Суздальском районе полицейские задержали 29-летнего жителя Суздаля и 21-летнего уроженца одного из соседних регионов. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
У молодых людей оперативники нашли полиэтиленовые пакеты с содержимым растительного происхождения, имеющим характерный запах. Экспертиза показала, что внутри пакетов была марихуана, общей массой 461 грамм.
Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребления.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в крупном размере.