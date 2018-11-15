Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребления

Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребленияВ Суздальском районе полицейские задержали 29-летнего жителя Суздаля и 21-летнего уроженца одного из соседних регионов. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.У молодых людей оперативники нашли полиэтиленовые пакеты с содержимым растительного происхождения, имеющим характерный запах. Экспертиза показала, что внутри пакетов была марихуана, общей массой 461 грамм.Мужчины пояснили, что запрещенные вещества хранили лишь для личного потребления.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в крупном размере.