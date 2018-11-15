Он узнал о времени, когда пенсионерки не будет дома и, воспользовавшись моментом, залез в ее квартиру

Он узнал о времени, когда пенсионерки не будет дома и, воспользовавшись моментом, залез в ее квартируВ дежурную часть полиции в Юрьев-Польском районе обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в квартире её 91-летней соседки горит свет, хотя хозяйки дома нет.Правоохранители приехали по указанному адресу и увидели, что одно из окон квартиры разбито, а в комнатах царит беспорядок.Оказалось, что в квартиру бабушки проник и похитил продукты питания ранее судимый 44-летний местный житель.Мужчину задержали, и он во всем признался. Полицейский злоумышленник пояснил, что заранее узнал о времени, когда пенсионерки не будет дома и, воспользовавшись моментом, залез в ее квартиру.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.