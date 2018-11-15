Известный в прошлом футболист сборной России Валерий Карпин, работающий ныне главным тренером клуба премьер-лиги Ростов, рассказал журналистам, почему отказался переходить в середине сезона на должность наставника в московский Спартак.

Известный в прошлом футболист сборной России Валерий Карпин, работающий ныне главным тренером клуба премьер-лиги "Ростов", рассказал журналистам, почему отказался переходить в середине сезона на должность наставника в московский "Спартак"."Одна из причин заключается в том, что покидать "Ростов" после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно, — цитирует Карпина Спортбокс.Ru. – Неправильно на полпути бросать начатое".По словам тренер "желто-синих", ему очень комфортно находиться в Ростове-на-Дону: "Поэтому прежде всего, это было бы по отношению к "Ростову" неправильно. Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать".Говоря о слухах, что он не сошелся с руководством "Спартака" в стоимости и условиях контракта, Карпин сказал: "Как раньше говорили: "Не читайте советскую прессу" — интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, и близко нигде не было. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому что вообще об этом говорить".При этом экс-спартаковец, который уже работал в стане "красно-белых" на разных руководящих должностях, не исключил, что когда-нибудь вернется в родной клуб: "Как какую-то мысль абстрактную, я допускаю [возвращение]". Новому главному тренера "Спартака" Олегу Кононову Карпин пожелал терпения.