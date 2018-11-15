За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Денвере состоялся матч между Колорадо Эвеланш и Бостон Брюинз, победу в котором праздновали эвс – 6:3.

За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Денвере состоялся матч между "Колорадо Эвеланш" и "Бостон Брюинз", победу в котором праздновали "эвс" – 6:3."Колорадо" первым открыл счет, но впоследствии пропустил три шайбы подряд и поставил себя в невыгодное положение отыгрывающейся команды. Впрочем, во второй половине игры "вулканы" смогли сначала сравнять счет, выйти вперед, а позже и вовсе довести матч до крупной победы. Поспособствовал этому и российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов, который отразил 20 бросков по своим воротам.Также отметим, что в заключительном поединке дня "Вегас Голден Найт" на своей площадке обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 5:0.