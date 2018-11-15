Умный ассистент Алиса от Яндекса научился помогать совершать покупки в маркетплейсе Беру – это совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Подробности – в программе Вести.net.

"Умный" ассистент "Алиса" от "Яндекса" научился помогать совершать покупки в маркетплейсе "Беру" – это совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка.Таким образом "Алиса" по функционалу становится похожей на самый популярный в мире голосовой ассистент Alexa, которая изначально основной задачей имела как раз упрощение процесса ежедневный покупок на Amazon, крупнейшей площадке онлайн ритейла.Впрочем в случае с анонсом от "Яндекса" интереснее то, что компания впервые раскрыла некоторые показатели развития ее цифрового помощника. Напомню "Алиса" появилась чуть больше года назад, в октябре 2017 года. Ну и наверно главный показатель полезности голосовых ассистентов – количество доступных навыков. Так называют своего рода голосовые приложения, наборы команд, алгоритмов и сценариев, которые и позволяют, например заказать столик в определенном ресторане или выключить свет на кухне. Подробности – в программе 33Live.Runet.