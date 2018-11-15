Администрация района хочет открыть двери учебного заведения в начале 2019 года

Администрация района хочет открыть двери учебного заведения в начале 2019 годаВладимир Сипягин предложил направить 100 миллионов рублей из областного бюджета на завершение ремонта школы №1 в Камешково.Учить детей в здании перестали по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Камешковского района в связи с возникновением аварийной ситуации.Школу капитально не ремонтировали с момента ее постройки в 1989 году. В учебном учреждении протекала кровля и, как следствие, промокали потолок и стены. Из-за этого могло произойти замыкание электропроводки, а также образоваться грибок.Системы электроснабжения школы, отопления, водоснабжения и водоотведения нужно было заменить, а принудительная вентиляция не работала уже более 15-ти лет.Контракт с подрядчиком на выполнение ремонта заключили на сумму 238,5 миллиона рублей. Сделать все должны до 31 декабря этого года. Школе также помог благотворитель – АО «Транснефть – Верхняя Волга» – выделил 150 миллионов рублей.Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 85%. Нарушений со стороны подрядчика нет. Администрация Камешковского района хочет открыть двери школы в начале 2019 года.