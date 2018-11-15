В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Бельгии, Кипра, Словении, Сербии и Греции

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Бельгии, Кипра, Словении, Сербии и ГрецииЮные воспитанники владимирской СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва вновь подтвердили звание лучших. Виталий Суходольский, Лев Панфилов, Максим Подсевалов и Никита Куршаков победили в общекомандном зачёте на первом международном турнире по спортивной гимнастике «Ноrizon Cup».Соревнования проходили 10-11 ноября в Греции. В турнире участвовали гимнасты из России, Бельгии, Кипра, Словении, Сербии и Греции.Всего владимирская команда завоевала 15 золотых, 16 серебряных и 5 бронзовых медалей. Делегацию возглавлял 9-кратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв.