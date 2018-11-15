Банк стал лучшим по версии Global Finance

Банк стал лучшим по версии Global FinanceВТБ Капитал стал победителем ежегодной премии Foreign Exchange Awards 2019 журнала Global Finance в номинации «Лучший оператор сделок на валютном рынке в России».Выбор победителей проводился на основании таких критериев, как объем сделок, доля рынка, международный охват бизнеса, качество обслуживания клиентов, конкурентное ценообразование и применение инновационных технологий. Global Finance также учитывал мнение отраслевых аналитиков, руководителей глобальных корпораций и специалистов в области технологий.Алексей Иванов, руководитель управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, сказал, что инвестбанк стремится предоставлять клиентам самый полный спектр FX-услуг и рад снова быть признанным лучшим в этом сегменте на российском рынке.Журнал Global Finance издается в США и выходит в 188 странах мира. Целевую аудиторию журнала составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.