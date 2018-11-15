Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) 28 ноября прибудет в столицу России для инспектирования московской антидопинговой лаборатории. Этот пункт является обязательным для полного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) 28 ноября прибудет в столицу России для инспектирования московской антидопинговой лаборатории. Этот пункт является обязательным для полного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, слова которого приводит ТАСС: "Делегация WADA будет в московской лаборатории 28 ноября. Мы надеемся на то, что полный состав технической команды прибудет туда через несколько дней для того, чтобы завершить работу".Напомним, что ранее, 20 сентября 2018 года, исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Однако для того, чтобы сохранить полноправный статус российской организации и иметь возможность выставлять российских спортсменов на международных соревнованиях, необходимо до 31 декабря 2018 года предоставить доступ до московской лаборатории.