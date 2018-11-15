О гастрономических пристрастиях королевы Великобритании Елизаветы II поведал бывший шеф-повар королевского дворца Даррен Макгрейди. Он проработал на королевской кухне 11 лет. По его словам, несмотря на огромный выбор и возможности, королева выбирает продукты, доступные в обычном супермаркете.

О гастрономических пристрастиях 92-летней королевы Великобритании Елизаветы II поведал бывший шеф-повар королевского дворца Даррен Макгрейди. Он проработал на королевской кухне 11 лет. По его словам, несмотря на огромный выбор и возможности, королева выбирает продукты, доступные в обычном супермаркете.Утро королева Великобритании начинает с чашечки свежезаваренного чая Earl Grey без молока и сахара, которое она пьет из фарфоровой чашечки вприкуску с несколькими печеньками. После принятия ванны, Ее Величество полноценно завтракает кукурузные хлопья Special Kellogg's из желтого пластикового пакета, поскольку считает, что в таком они лучше сохраняются. При этом королева сама вскрывает пакет, который Елизавете II приносят на подносе, сообщает ТАСС. Хлопья британский монарх запивает чаем дарджилинг, выращенном в предгорьях Гималаев на высоте до двух тысяч метров. Иногда Елизавета II желает себя побаловать и заказывает омлет с копченным лососем или тосты с мармеладом.Для королевы и членов монаршего дома, как отмечает кулинар, отбираются самые качественные продукты. Но королева не ест содержащие крахмал блюда. Исключение – торжественные государственные обеды. Королева – поклонница салатов и свежих фруктов. Также повара не готовили для королевы блюда с чесноком и большим содержанием лука."Не подавалось и мясо. Если оно все же присутствовало, то крайне редко и готовилось очень тщательно", – подчеркнул Даррел Макгрейди.Елизавета стала королевой Великобритании в 1952 году в возрасте 25 лет. Она побила рекорд королевы Виктории по длительности пребывания на британском троне. А после того, как в 2016 году скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, то британская королева стала монархом, который дольше других из ныне здравствующих правит.В 2017 году Елизавета II отметила 65-летние пребывания на троне. 70-летней годовщины может и не быть: королева Британии планирует уступить свое место на троне в 2021 году. Тогда ей будет 95 лет.