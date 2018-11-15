Международная группа ученых выяснила, что жители холодных стран пьют больше, чем обитатели теплых мест. Для этого им пришлось изучить данные со всего мира.

Международная группа ученых выяснила, что жители холодных стран пьют больше, чем обитатели теплых мест. Для этого им пришлось изучить данные со всего мира.Специалисты из Соединенных Штатов, Мексики и Испании провели масштабное исследование о влиянии климатических условий на пристрастие к спиртным напиткам. Для этого они подробно изучили данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, об уровне употребления алкоголя в 193 странах. Они пришли к выводу, что чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртное. Кроме того, именно жители северных регионов чаще страдают от заболеваний печени."Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, где мало солнца, пьют больше", – заявил профессор Рамон Баталер. Он также отметил, что алкоголь становится для людей способом согреться и лекарством от депрессии, передает . Авторы исследования надеятся, что полученные результаты сыграют важную роль в разработке социальных инициатив, способствующих снижению уровня потребления алкоголя.Ранее "Дни.ру" рассказали, что за последние девять лет число россиян, ведущих трезвый образ жизни, выросло более чем в полтора раза. Спиртная продукция стала пользоваться все меньшей популярностью у граждан.В то же время снизилось число тех людей, которые считают, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье. Самым безвредным напитком большинство называет вино. На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков находятся водка и пиво.