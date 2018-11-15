В Судьбе человека Татьяна Агафонова - известная актриса, дипломированный медработник и юрист, а также бывший председатель колхоза, рассказала, какая фраза из ее дебютного фильма Одиноким предоставляется общежитие оказалась пророческой, и почему на пике популярности она решила уехать в деревню.

Дебютной для Татьяны Агафоновой стала роль Лизы Лаптевой в фильме "Одиноким предоставляется общежитие". Тогда ей было всего 18, и она училась на втором курсе Школы-студии МХАТ.В одном из фрагментов фильма обаятельная толстушка слышит от коменданта общежития: "Ох, и язва ты, Лизавета! Век тебе жениха не видать!"Эти слова оказались пророческими в судьбе самой актрисы. Еще в школе, на хоккейной площадке, где она стояла в воротах, к ней пришла первая любовь.Позже Диму отправили в армию, он попал в Афганистан. Татьяна ждала его, а потом узнала, что он погиб. Женихов впоследствии было немало, но не складывалось: она любила мужчин "фактурных", а притягивались другие.Из-за того, что девушка всегда была "в теле", ее не сразу приняли в театральный вуз, несмотря на то, что ее прослушал тогдашний ректор Школы-студии МХАТ и сказал приходить на конкурс.Татьяна, в школе готовившаяся стать медиком, пошла на фельдшерский факультет медвуза, а через полгода ее все-таки вызвали в Школу-студию МХАТ.У здания вуза, на "пятачке", где студенты собираются во время перемен, ее и "отловила" второй режиссер фильма "Одиноким предоставляется общежитие". Поначалу Татьяна отказалась – она была примерной студенткой, не хотела пропускать занятия, да и запрещалось это студентам.Но ее уговорили, а Агафонова поставила условие: график должен быть таким, чтобы съемки не мешали учебе. Эта роль стала звездной: героиня Татьяны запомнилась миллионам зрителей.Вскоре стали поступать все новые предложения, и уже в театральном вузе Агафонова много снималась в кино, умудряясь при этом не пропускать занятий.Однако на пике своей популярности и востребованности актриса вдруг пропала. Оказалось, что она уехала в Тверскую область – именно там, рядом с дочерью – матерью Татьяны, завещала похоронить себя бабушка актрисы, которая воспитала ее вместо родителей.Татьяна поехала туда, да и осталась. Поначалу решила, что ей нужно побыть там какое-то время, а потом втянулась и даже стала председателем колхоза.Как удалось актрисе снизить 9-миллионные долги колхоза, почему она оттуда ушла, по какой причине Татьяну воспитывала бабушка, дразнили ли ее в детстве за полноту, и зачем она пробовала себя в столь разных профессиях – от автослесаря до юриста?В гостях у Бориса Корченикова в программе "Судьба человека" – Татьяна Агафонова: известная актриса, дипломированный медработник и юрист, а также бывший председатель колхоза в Тверской области.