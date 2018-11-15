Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков не верил, что фигуристка Алина Загитова сможет показать хороший результат на зимних соревнованиях 2018 года. О своем отношении к молодой спортсменке он рассказал в интервью одному из спортивных изданий.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков не верил, что фигуристка Алина Загитова сможет показать хороший результат на зимних соревнованиях 2018 года. О своем отношении к молодой спортсменке он рассказал в интервью одному из спортивных изданий.Траньков заявил, что главным фаворитом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане была Евгения Медведева. Никто из профессиональных спортсменов не болел за Загитову. "На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах", – сообщил он.Однако фигурист добавил, что победа Алины на турнире в 2018 году была абсолютно заслуженной. "Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", – передает его слова газета "Спорт день за днем".Максим Траньков отметил, что сейчас Загитова может столкнуться с проблемой взросления. Теперь участие в серьезных соревнованиях будет даваться ей труднее в эмоциональном плане. "Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься. Каких-то грубых ошибок Алина не делает", – заключил фигурист.Ранее тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, что Алина Загитова переживала сложный период после Олимпиады. Любую неудачу молодая спортсменка принимала близко к сердцу. Иногда ей казалось, что она продолжает бежать на одном месте. "Как будто Алина бежит со всей своей силой, но она не двигается", – поделилась Тутберидзе. В какой-то момент фигуристка даже захотела уйти из спорта, но вовремя поменяла свое решение.