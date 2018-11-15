Официальный
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе
брифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT,
оказавшимися в сложной ситуации в Нигерии. Ситуацию с российскими
журналистами спикер внешнеполитического ведомства назвала недопустимой.
Официальный
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе
брифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT,
оказавшимися в сложной ситуации в Нигерии. Ситуацию с российскими
журналистами спикер внешнеполитического ведомства назвала недопустимой.
Захарова
напомнила, что 7 ноября миграционная служба Нигерии забрала паспорта у
корреспондентов RT, готовивших репортаж на экологическую тематику. По ее
словам, единственная претензия, которую выдвинули в адрес журналистов,
заключалась в том, что в их загранпаспортах якобы проставлена виза
неправильной категории, а разрешения на съемку нет. "Но это с точки
зрения нигерийских властей", – отметила она.
Дипломат
подчеркнула, что корреспонденты предоставили оригиналы всех необходимых
документов, включая разрешение на съемку, которое согласовали в
министерстве информации африканской республики. Все требования к
аккредитации, добавила спикер МИДа, были соблюдены журналистами.
Захарова
назвала сложившуюся ситуацию абсолютно недопустимой. Россия, сказала
она, приложит все необходимые условия для разрешения конфликта. "Вопрос
мы держим на постоянном контроле, работают наши консульские
представители на месте", – отметила дипломат.
Напомним,
в конце июля этого года в Центральноафриканской республике (ЦАР)
местными бандитами были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Россияне были убиты на месте, а водителю удалось сбежать.
Власти
республики озвучили свою версию случившегося. В руководстве страны
заявили, что убить российских журналистов могли боевики местного
мусульманского движения "Селека". Повстанцы контролируют большую часть ЦАР.