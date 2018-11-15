Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT, оказавшимися в сложной ситуации в Нигерии. Ситуацию с российскими журналистами спикер внешнеполитического ведомства назвала недопустимой.

Официальныйпредставитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходебрифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT,оказавшимися в сложной ситуации в Нигерии. Ситуацию с российскимижурналистами спикер внешнеполитического ведомства назвала недопустимой.Захарованапомнила, что 7 ноября миграционная служба Нигерии забрала паспорта укорреспондентов RT, готовивших репортаж на экологическую тематику. По еесловам, единственная претензия, которую выдвинули в адрес журналистов,заключалась в том, что в их загранпаспортах якобы проставлена визанеправильной категории, а разрешения на съемку нет. "Но это с точкизрения нигерийских властей", – отметила она.Дипломатподчеркнула, что корреспонденты предоставили оригиналы всех необходимыхдокументов, включая разрешение на съемку, которое согласовали вминистерстве информации африканской республики. Все требования каккредитации, добавила спикер МИДа, были соблюдены журналистами.Захарованазвала сложившуюся ситуацию абсолютно недопустимой. Россия, сказалаона, приложит все необходимые условия для разрешения конфликта. "Вопросмы держим на постоянном контроле, работают наши консульскиепредставители на месте", – отметила дипломат.Напомним,в конце июля этого года в Центральноафриканской республике (ЦАР)местными бандитами были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Россияне были убиты на месте, а водителю удалось сбежать.Властиреспублики озвучили свою версию случившегося. В руководстве странызаявили, что убить российских журналистов могли боевики местногомусульманского движения "Селека". Повстанцы контролируют большую часть ЦАР.