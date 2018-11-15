Американские ВВС продолжают наносить удары по террористам в Сирии с использованием запрещенного зажигательного оружия. Речь идет о белом фосфоре. Мирный граждане, которые живут на восточном берегу реки Евфрат, заявляют, что Штаты регулярно применяют это бесчеловечное оружие.

Американские ВВС продолжают наносить удары по террористам в Сирии с использованием запрещенного зажигательного оружия. Речь идет о белом фосфоре, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Мирные граждане, которые живут на восточном берегу реки Евфрат, заявляют, что Штаты регулярно применяют это бесчеловечное оружие. Кроме того, авиация США часто наносит удары кассетными бомбами, которые также запрещены Женевской конвенцией.Белый фосфор легко вспыхивает и горит до тех пор, пока есть доступ кислорода. При этом температура пламени может достигать 1300 градусов. Одновременно с этим выделяется ядовитый дым, который вызывает у человека тяжелое отравление. А сам белый фосфор оставляет сильнейшие ожоги.Стоит добавить, что некоторые страны пытаются обойти запрет на зажигательное оружие: начиняют дымовые и осветительные боеприпасы белым фосфором. Они также могут вызывать пожары и убивать людей.