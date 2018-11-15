В группе Иванушки Интернэшнл никогда не слышали
о внебрачном сыне Олега Яковлева. Слухи, которые распространяет скандально
известный юрист Элина Мазур, родственники музыкантов называют бредом.
В группе "Иванушки Интернэшнл" никогда не слышали
о внебрачном сыне Олега Яковлева. Слухи, которые распространяет скандально
известный юрист Элина Мазур, родственники музыкантов называют бредом.
Информацию о внебрачном сыне Олега Яковлева прокомментировала
супруга солиста группы "Иванушки" Кирилла Андреева. Лола рассказала журналистам, что часто
гастролировала с коллективом. За это время она многое узнала об Олеге. При этом
никогда не слышала, чтобы у него был ребенок вне брака.
"Татьяну мы всегда знали как племянницу Олега, ее он
никогда не скрывал. А вот про внебрачного сына из его уст я никогда не слышала.
Непонятно, кто эти слухи распускает. Элина Мазур? Это та женщина, которая все
судилась с бывшей женой Джигарханяна? А она тут с какого боку? В общем, все это
бред какой-то" – сказала Лола изданию StarHit.
С сенсационным заявлением на днях выступила скандально
известный юрист Элина Мазур. Она заявила, что певец двадцать лет скрывал от
всех свою настоящую семью, в которой был рожден его сын Игорь. Мать ребенка, по
версии Мазур – Татьяна Яковлева, которую Олег называл своей племянницей.
С журналистами предполагаемая мать внебрачного сына общаться
отказалась – заявив, что не дает никаких комментариев. Известно, что незадолго
до смерти Олег Яковлев составил завещание, куда вписал имя Татьяны и друга
Романа. Певец оставил им несколько квартир в разных городах России, автомобиль
и счета в банке – всего около 200 миллионов рублей.
Олег Яковлев умер в прошлом году в возрасте 47 лет. Причиной
стала внезапная остановка сердца из-за запущенной пневмонии. Родители музыканта
к тому времени умерли, детей у него не было.