В группе Иванушки Интернэшнл никогда не слышали о внебрачном сыне Олега Яковлева. Слухи, которые распространяет скандально известный юрист Элина Мазур, родственники музыкантов называют бредом.

В группе "Иванушки Интернэшнл" никогда не слышалио внебрачном сыне Олега Яковлева. Слухи, которые распространяет скандальноизвестный юрист Элина Мазур, родственники музыкантов называют бредом.Информацию о внебрачном сыне Олега Яковлева прокомментироваласупруга солиста группы "Иванушки" Кирилла Андреева. Лола рассказала журналистам, что частогастролировала с коллективом. За это время она многое узнала об Олеге. При этомникогда не слышала, чтобы у него был ребенок вне брака."Татьяну мы всегда знали как племянницу Олега, ее онникогда не скрывал. А вот про внебрачного сына из его уст я никогда не слышала.Непонятно, кто эти слухи распускает. Элина Мазур? Это та женщина, которая всесудилась с бывшей женой Джигарханяна? А она тут с какого боку? В общем, все этобред какой-то" – сказала Лола изданию StarHit.С сенсационным заявлением на днях выступила скандальноизвестный юрист Элина Мазур. Она заявила, что певец двадцать лет скрывал отвсех свою настоящую семью, в которой был рожден его сын Игорь. Мать ребенка, поверсии Мазур – Татьяна Яковлева, которую Олег называл своей племянницей.С журналистами предполагаемая мать внебрачного сына общатьсяотказалась – заявив, что не дает никаких комментариев. Известно, что незадолгодо смерти Олег Яковлев составил завещание, куда вписал имя Татьяны и другаРомана. Певец оставил им несколько квартир в разных городах России, автомобильи счета в банке – всего около 200 миллионов рублей.Олег Яковлев умер в прошлом году в возрасте 47 лет. Причинойстала внезапная остановка сердца из-за запущенной пневмонии. Родители музыкантак тому времени умерли, детей у него не было.