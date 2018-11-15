Мужчину обвиняют в грабеже

Мужчину обвиняют в грабежеЖителя Вязников обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В середине октября поздним вечером на улице злоумышленник напал на 39-летнего мужчину, ударил по лицу и отобрал телефон и обручальное кольцо. После чего убежал с места происшествия. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей.Обвиняемого задержали, и он во всем признался. Похищенное имущество вернули законному владельцу.Уголовное дело направлено в суд. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.