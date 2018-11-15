Местный житель, заранее узнав о времени, когда пожилая женщина отсутствует дома, воспользовался моментом и проник в жилище.

В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась местная жительница, сообщившая, что в квартире её 91-летней соседки горит свет, при этом хозяйка дома отсутствует.Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили, что одно из окон в квартире разбито, а в комнатах нарушен порядок вещей.В ходе проведенных в дальнейшем оперативных мероприятий установлено, что в квартиру пенсионерки проник и похитил продукты питания 44-летний ранее судимый местный житель.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания, пояснив, что заранее узнал о времени, когда пожилая женщина отсутствует дома и, воспользовавшись моментом, проник в жилище с целью хищения имущества.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).