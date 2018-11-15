Более 400 семей получило право на компенсационные выплаты

Более 400 семей получило право на компенсационные выплатыВладимир Сипягин подписал распоряжение, в котором расширил список домов в населённых пунктах региона, подлежащих газификации в этом году.Собственники жилья, которые постоянно живут в подлежащих газификации населённых пунктах, могут частично компенсировать расходы по газификации. Более 400 семей получило право на компенсационные выплаты в общей сумме больше 9,3 миллионов рублей.Право на компенсацию имеют:одиноко проживающие граждане пенсионного возраста и инвалиды;семьи, состоящие из указанных категорий граждан и детей;семьи с ребёнком-инвалидом;малоимущие семьи.В орган соцзащиты нужно подать заявление и принести документы, которые подтвердят право собственности на газифицируемое жильё, а также фактически подтвердить все затраты.Всего в областном бюджете этого года на выплату компенсаций заложили более 17 миллионов рублей.