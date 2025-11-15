Узник Владимирского централа Александр Блинов почти 20 лет провел в российских тюрьмах.

В истории Владимирского централа, этой мрачной легенды российской пенитенциарной системы, есть сотни имен. Но имя Александра Блинова, известного в криминальном мире как «Шурик Расписной», — одно из самых примечательных. Его биография — это не романтичная одиссея, а бесконечный маршрут по этапам, тюрьмам и колониям, большую часть которого он провел за стенами спецобъектов строгого режима. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Путь по этапу: от первого срока до Владимирского централаЕго путь начался, как и у многих, с малого. В 17 лет, в 1969 году, горьковский парень получил свой первый срок — 3 года за кражу. Но уже тогда стало ясно, что на свободу он не торопится. Судьба будто вела его по нарастающей: условно-досрочное освобождение не для него. Уже в апреле 1971 года молодого заключенного переводят из исправительной колонии в настоящую «академию» уголовного мира — тюрьму «». Это был его первый визит, но отнюдь не последний.Последующие приговоры складывались в десятилетия. 10 лет в 1973-м, затем еще 6, которые при сложении сроков превратились в 15. Его жизнь превратилась в бесконечное движение между самыми тяжелыми тюрьмами страны: Владимир, Златоуст, Пермь, Покров. Он стал «перекати-поле» системы ГУЛАГа, этапным пассажиром, чья жизнь проходила в «столыпинских» вагонах и тюремных камерах.Корона в туббольнице: новый статус и старые проблемыКлючевой момент его биографии, который навсегда изменил его статус в преступной иерархии, произошел далеко от владимирских камер — в 1984 году в туберкулезной больнице ИТК-61 в Херсоне. Именно там, в окружении таких же больных заключенных, его «короновали» — присвоили статус «вора в законе». Церемонию провели авторитетные воры. С этого дня Шурик Расписной из простого рецидивиста превратился в фигуру, чье слово имело вес в криминальном мире.Этот новый статус немедленно отразился на его тюремной жизни. В декабре 1987 года он прибывает в Эта колония строгого режима, с ее историей, идущей еще с лагеря для военнопленных, и налаженным производством, считалась «красной» зоной. Здесь правила администрация и так называемый «актив» — заключенные, сотрудничающие с начальством.Война за зону: почему в законе был нежеланным гостемПоявление вора в законе стало детонатором. Буквально за месяц Шурик Расписной, пользуясь своим авторитетом, сумел перевернуть устоявшиеся порядки. Заключенные, придерживавшиеся «воровских понятий», получили лидера. Начались стычки с «активом», обстановка в колонии накалилась. Администрация пыталась давить — сажала в ШИЗО, но это только усиливало напряжение. Вор, даже находясь в карцере, продолжал управлять ситуацией. Война за «перекрашивание» зоны из «красной» в «черную» грозила парализовать работу всего учреждения ().Решение было единственно возможным для системы: невзирая на срок, такого неспокойного и авторитетного заключенного нельзя было держать в одной колонии долго. Его этапировали, не дав закрепиться. Эта история в ИК-6 Мелехово стала яркой, но короткой главой в его долгом пути.А путь этот продолжался. После освобождения в 1990 году он, казалось, исчез. Но, по некоторым данным, его видели в Бердичеве. Дальнейшая судьба Александра Блинова покрыта мраком, как и судьбы многих его современников из блатного мира.Его история — это не героическая сага, а хроника жизни, полностью отданной системе. От первой судимости в 1969 году до последнего известного этапа в 1989-м — почти 20 лет непрерывного заключения. Владимирский централ был для него лишь одной, но частой точкой на этой карте, местом, куда он возвращался снова и снова, словно по замкнутому кругу. История Шурика Расписного — это летопись человека, для которого тюрьма стала единственным настоящим домом.