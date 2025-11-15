Эта инициатива горожан стала продолжением ранее оказанной помощи.

Жители города Гусь-Хрустальный в очередной раз продемонстрировали свою поддержку военнослужащим, собрав и отправив очередную партию гуманитарной помощи на Харьковское направление. Эта инициатива горожан стала продолжением ранее оказанной помощи.На этот раз бойцам будут доставлены строительные материалы и инструменты, комплекты зимней резины для автомобилей, емкости для воды, теплоизол, продукты питания, посылки от родных, детские письма, маскировочные сети.Ранее гуманитарная помощь из Гусь-Хрустального уже включала уличные печи, инструменты, противодроновые сетки и обувь.Кроме того, из Гусь-Хрустального района были отправлены два мотоцикла, моторное масло, портативные электростанции, дизельные генераторы, вода, маскировочные сети, автомобильные шины, медикаменты, огнетушители, продукты и одежда.