Во Владимирском академическом театре драмы смогут адаптировать спектакли для людей с нарушениями зрения. Ведущая актриса театра Ирина Копылова, которая уже многие годы блистает на сцене, прошла обучение на тифлокомментатора. Об особенностях этой сложной и важной профессии, а также о безграничных возможностях искусства поговорили в новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом».