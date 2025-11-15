Минувшей ночью пожарные оперативно справились с возгоранием по адресу Дворянская, д.27а, корпус 2. Огонь охватил два этажа здания, но к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в

