Это на 60% больше, чем за такой же период прошлого года.

В этом году во Владимирской области должны построить не меньше 900 тысяч квадратных метров жилья. Это часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это на 0,2% больше, чем годом ранее.Как сообщает региональное Министерство архитектуры и строительства, с января по октябрь уже сдали 869,4 тысячи квадратных метров. Это на целых 60% больше, чем за такой же период прошлого года.Сейчас в области активно строят 83 многоквартирных дома, их общая площадь будет 539 тысяч квадратных метров. А еще населением за счёт собственных и заёмных средств введено в эксплуатацию 685,2 тысячи «квадратов». Это почти 79% от всего нового жилья.