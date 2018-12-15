Экс-футболист сборной России и санкт-петербургского Зенита Андрей Аршавин, завершивший профессиональную карьеру, уже в ближайшее время получит административную работу в своем бывшем клубе. Для него создадут специальный проект, который, скорее всего, будет связан с молодежным направлением.

Экс-футболист сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин, завершивший профессиональную карьеру, уже в ближайшее время получит административную работу в своем бывшем клубе. Для него создадут специальный проект, который, скорее всего, будет связан с молодежным направлением.Как сообщает 78.ru, о назначении Аршавина на новую должность объявят, предположительно, 16 декабря. В этот день в академии "Зенита" состоится выпускной футболистов 2001 года рождения, а также посвящение в юные зенитовцы игроков 2009 года рождения.На торжественном мероприятии будут присутствовать президент клуба Сергей Фурсенко, заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев и Андрей Аршавин.Напомним, что 37-летний футболист выступал за сине-бело-голубых с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе "Зенита" он стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.