Компания Apple начала медленно избавлять музыкальный сервис Apple Music от функции Connect, позволяющей поклонникам следить за новостями своих кумиров, смотреть их фотографии, клипы, читать твиты и посты в Facebook. На этой неделе артистов лишили возможности делать новые публикации в Connect, а их контент был убран из разделов For You ("Для Вас") и Artist Pages.Посты исполнителей и музыкальных коллективов некоторое время будут доступны в результатах поиска. Окончательно их удалят 24 мая 2019 года, пишет 9to5Mac.Новшества Apple Music не затронули функции авторских плейлистов (Artist Playlists). Музыканты по-прежнему могут создавать собственные подборки треков и делиться ими со слушателями.Connect, позволяющая фанатам следить за творчеством любимых исполнителей, появилась с самого запуска Apple Music в летом 2015 года. Поначалу новая функция была востребована, но потом быстро растеряла популярность: у многих артистов последние записи датируются трехлетней давностью. В результате Connect лишилась отдельной вкладки в приложении Apple Music и была перенесена под музыкальные рекомендации и персонализированные плейлисты в секции For You.∎Apple официально купила Shazam и избавила его от рекламы читайте такжеВероятно, Apple Music Connect повторит судьбу ныне закрытой социальной сети iTunes Ping. Этот сервис, начавший работу в сентябре 2010 года, позволял поклонникам узнавать, какие треки покупают и слушают друзья, публиковать рецензии и рассказывать о любимых альбомах. Также Ping можно было "фоловить" исполнителей, оставлять комментарии, смотреть фотографии и видео. За первые два дня после запуска Ping набрала миллион пользователей, однако широкой популярности так и не получила.