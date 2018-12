Ранее на этой неделе китайский суд города Фучжоу, встав на сторону Qualcomm, распорядился остановить импорт и продажи нескольких старых моделей смартфонов Apple. Вне закона оказались семь устройств — iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Apple быстро нашла выход из ситуации: в скором времени фирма выпустит специальное обновление iOS для Китая, в котором нарушения интеллектуальной собственности будут устранены.

Ранее на этой неделе китайский суд города Фучжоу, встав на сторону Qualcomm, распорядился остановить импорт и продажи нескольких старых моделей смартфонов Apple. Вне закона оказались семь устройств — iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Apple быстро нашла выход из ситуации: в скором времени фирма выпустит специальное обновление iOS для Китая, в котором нарушения интеллектуальной собственности будут устранены.Как сообщили Reuters представители Apple, апдейт выйдет уже "в начале следующей недели". В нем будет исправлена "незначительная функциональность" двух запатентованных Qualcomm технологий, рассматриваемых по данному иску.Ранее суд счел, что i-компания нарушила два патента чипмейкера, касающихся изменения размера фотографий и управления приложениями. В Apple с решением не согласились, заявив, что вынесенное постановление касается только устройств c устаревшей операционной системой. В версии iOS 12, с которой совместимы все вышеупомянутые модели, нарушения устранены.Вероятно, компания собирается выпустить патч, который принудительно обновит старые "айфоны" до iOS 12. Если суд согласится с этим, запрет на импорт и продажу устройств будет снят. Apple уже подала запрос на пересмотр судебного постановления.Однако на этом многолетний спор Qualcomm и Apple не закончится. Чипмейкер обвиняет производителя "айфонов" в нарушении патентов, Apple бывшего партнера — в вымогательстве, завышении цен на комплектующие и злоупотреблении положением на рынке коммуникационных чипов.∎В Китае запретили продажу семи моделей "айфонов" читайте такжеРанее Qualcomm пыталась ограничить продажу "айфонов" в США, а также обвиняла фирму Тима Кука в краже исходного кода и передачи его конкурентам из Intel (в новейших i-устройствах установлены именно модемы Intel, а не Qualcomm). В Apple между тем заявляли, что Qualcomm слишком сильно завышает цену на возможность использования своих патентов.