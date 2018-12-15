Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга на данный момент является Александр Беглов. Он неплохо проявляет себя на этом посту, и имеет все шансы полноценно вступить в должность без приставки врио. Конкуренцию на ближайших выборах ему может составить Игорь Албин.

Временноисполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга на данный момент являетсяАлександр Беглов. Он неплохо проявляет себя на этом посту, и имеет все шансыполноценно вступить в должность без приставки "врио". Конкуренцию на ближайшихвыборах ему может составить Игорь Албин.Осведомленныев политике люди не исключают такой вариант, что Кремль может произвести рокировку,поменяв Албина и Беглова . Оба потенциальных кандидатаизвестны в городе. Пройди губернаторские выборы в эти выходные, разрыв составилбы считанные проценты.На днях ИгорьАлбин был назван самым влиятельным чиновником города, получив большинствоголосов экспертов. Это говорит о том, что он пользуется большим авторитетом иуважением в Санкт-Петербурге. Албин занимает должность на протяжении четырехлет и успешно справляется с самыми сложными задачами во всех направленияхгородского хозяйства.Об этомговорит и его богатый послужной список. В декабре 2015года он попал в топ-100 газеты "Деловой Петербург", а также был лидером всписке лучших топ-менеджеров города. Помимо этого у Албина за плечами богатыйопыт министерской работы.АлександрБеглов в свою очередь сумел зарекомендовать себя в роли отличного руководителяи хозяйственника. Должность врио губернатора Санкт-Петербурга он занимает всеголишь с начала октября текущего года. Однако за такой короткий срок он успелпроизвести несколько эффективных назначений в администрации города.Именноон стал инициатором перераспределения бюджета, что позволило выделить средствана здравоохранение, социальное обеспечение и другие важные сферы. Также быливыделены крупные суммы на реконструкцию школьных стадионов и спортивныхплощадок. Помимо этого Беглов выступил с предложением провести ряд мероприятий,которые помогут увеличить качество бюджетной политики Санкт-Петербурга.Нельзяне отметить, что по инициативе врио губернатора города было принято решение оприобретении контрольного пакета акций компании "Метрострой". Это позволит администрациигорода полностью контролировать процесс развития транспортной инфраструктуры.Игорь Албин также принимает в этом активное участие, демонстрируя свойпрофессионализм.