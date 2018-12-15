Временно
исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга на данный момент является
Александр Беглов. Он неплохо проявляет себя на этом посту, и имеет все шансы
полноценно вступить в должность без приставки врио. Конкуренцию на ближайших
выборах ему может составить Игорь Албин.
Временно
исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга на данный момент является
Александр Беглов. Он неплохо проявляет себя на этом посту, и имеет все шансы
полноценно вступить в должность без приставки "врио". Конкуренцию на ближайших
выборах ему может составить Игорь Албин.
Осведомленные
в политике люди не исключают такой вариант, что Кремль может произвести рокировку,
поменяв Албина и Беглова . Оба потенциальных кандидата
известны в городе. Пройди губернаторские выборы в эти выходные, разрыв составил
бы считанные проценты.
На днях Игорь
Албин был назван самым влиятельным чиновником города, получив большинство
голосов экспертов. Это говорит о том, что он пользуется большим авторитетом и
уважением в Санкт-Петербурге. Албин занимает должность на протяжении четырех
лет и успешно справляется с самыми сложными задачами во всех направлениях
городского хозяйства.
Об этом
говорит и его богатый послужной список. В декабре 2015
года он попал в топ-100 газеты "Деловой Петербург", а также был лидером в
списке лучших топ-менеджеров города. Помимо этого у Албина за плечами богатый
опыт министерской работы.
Александр
Беглов в свою очередь сумел зарекомендовать себя в роли отличного руководителя
и хозяйственника. Должность врио губернатора Санкт-Петербурга он занимает всего
лишь с начала октября текущего года. Однако за такой короткий срок он успел
произвести несколько эффективных назначений в администрации города.
Именно
он стал инициатором перераспределения бюджета, что позволило выделить средства
на здравоохранение, социальное обеспечение и другие важные сферы. Также были
выделены крупные суммы на реконструкцию школьных стадионов и спортивных
площадок. Помимо этого Беглов выступил с предложением провести ряд мероприятий,
которые помогут увеличить качество бюджетной политики Санкт-Петербурга.
Нельзя
не отметить, что по инициативе врио губернатора города было принято решение о
приобретении контрольного пакета акций компании "Метрострой". Это позволит администрации
города полностью контролировать процесс развития транспортной инфраструктуры.
Игорь Албин также принимает в этом активное участие, демонстрируя свой
профессионализм.