Пол Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет герцогине Сассекской. Дворецкий сделал это перед празднованием Рождества.

ПолБаррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет герцогинеСассекской. Дворецкий сделал это перед празднованием Рождества.Баррелпорекомендовал Меган Маркл находиться рядом с супругом – принцем Гарри и ЕлизаветойII. Судя по большомуопыту работы в королевской семье, британец знает, о чем говорит."Держисьпоближе к Гарри и его бабушке... или ты попадешь в неприятности!", – цитируетдворецкого Express.co.Также Пол Баррел посоветовал Меган использовать торжество, чтобы обсудить скоролевой положение дел.Материал дополняется