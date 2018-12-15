Пол
Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет герцогине
Сассекской. Дворецкий сделал это перед празднованием Рождества.
Пол
Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет герцогине
Сассекской. Дворецкий сделал это перед празднованием Рождества.
Баррел
порекомендовал Меган Маркл находиться рядом с супругом – принцем Гарри и Елизаветой
II. Судя по большому
опыту работы в королевской семье, британец знает, о чем говорит.
"Держись
поближе к Гарри и его бабушке... или ты попадешь в неприятности!", – цитирует
дворецкого Express.co.
Также Пол Баррел посоветовал Меган использовать торжество, чтобы обсудить с
королевой положение дел.
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