В Курске осудили глав благотворительного фонда, которые изнасиловали своего 18-летнего сотрудника. Они решили, что волонтер причастен к смерти их кота, и захотели отомстить.

В Курске осудили глав благотворительного фонда, которые изнасиловали своего сотрудника из-за смерти кота.25-летний Евгений Гололобов был председателем благотворительного фонда "Ваша опора", а 22-летний Алексей Куклин – его заместителем. Фонд занимался сбором средств на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах и общественном транспорте.В сентябре прошлого года Гололобов и Куклин с особой жестокостью изнасиловали 18-летнего парня, который был волонтером фонда. По данным следствия, они решили, что он причастен к смерти кота Гололобова, и захотели ему отомстить таким образом.Как сообщает РИА Новости, суд приговорил их к четырем годам колонии общего режима.