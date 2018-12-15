Станцию Савеловская Большой кольцевой линии метро откроют до конца года. Сейчас там проверяют работу эскалаторов и инженерных систем, а также завершают отделку платформы. А на западе Москвы идет строительство нового участка Большого кольца от Хорошевской до Нижних Мневников. Дизайн станции Нижние Мневники выбрали на Международном архитектурном конкурсе.

Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро откроют до конца года. Сейчас там проверяют работу эскалаторов и инженерных систем, а также завершают отделку платформы.А на западе Москвы идет строительство нового участка Большого кольца от "Хорошевской" до "Нижних Мневников". Его протяженность составит пять с половиной километров, и он позволит разгрузить Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Завершения строительства ждут около полумиллиона москвичей, которые смогут быстрее передвигаться по городу.Дизайн станции "Нижние Мневники" выбрали на Международном архитектурном конкурсе. Оформят ее в стиле авангард: в центре разместят арку с колоннами багряного цвета, что напомнит о картине Казимира Малевича "Красный квадрат".