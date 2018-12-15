Телеведущая собрала в одном посте на своей странице в Instagram комментарии, которые ей пишут фолловеры. Ксения Боронина посмеялась над подписчиками, которые ее критикуют.

Телеведущая собрала в одном посте на своей страницев Instagram комментарии, которые ей пишут фолловеры. Ксения Боронинапосмеялась над подписчиками, которые ее критикуют.Ранее знаменитость опубликовалафото со съемок шоу "Бородина против Бузовой". Как писали "Дни.ру", на нем девушка позирует вкоротких черных кожаных шортах, леопардовых колготках и свитере с открытымплечом."Это что леопард? Опятьона рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. А обязательно так ногувсе время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами?.." (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – подписала снимокКсения, процитировав самые популярные комментарии, которые пишут ей настранице. Откликнулся на пост и муж Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров.Мужчина в шутку задал ейвопрос: "Мужа давно не видно, развелись?". Телеведущая ответила супругу сиронией. "Да нет, просто муж пьет каждый день, вот и не вижу его", – цитируетБородинуНапомним, месяц назад Ксения иКурбан отметили годовщину со дня знакомства. А в ближайшее время семьятелеведущей готовится к другому празднику – Новому году. Ксения планироваланемного похудеть к торжеству, скинув пару-тройку килограммов. Но поклонникисчитают, что знаменитость и без того прекрасно выглядит.