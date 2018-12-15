Свои желтые жилеты вслед за Парижем появились в Лондоне. Десятки человек перекрыли движение на Вестминстерском мосту в британской столице. Они скандировали Даешь Brexit!

Свои "желтые жилеты" вслед за Парижем появились в Лондоне. Десятки человек перекрыли движение на Вестминстерском мосту в британской столице. Они скандировали "Даешь Brexit!" Уходить манифестанты не хотели. В какой то момент завязались потасовки с теми, кто хотел проехать по мосту. Протестующих и водителей разнимала полиция. Никого не арестовали, передает телеканал "Россия 24". Мост открыли, а люди в желтых жилетах перешли на соседние улицы.В израильских городах Иерусалиме и Тель-Авиве "желтые жилеты" выступили против повышения цен на электричество, водоснабжение и продукты. За последние несколько недель подобные акции состоялись уже в десятках стран.В Египте в магазинах запретили продавать жилеты желтого цвета. Это было сделано из опасений, что оппозиция организует массовые протесты.