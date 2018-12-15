В ставропольском селе Ачикулак депутат Нефтекумского городского округа Иван Киц сбил на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 8-летнего мальчика. Ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы.

В ставропольском селе Ачикулак депутат Нефтекумского городского округа Иван Киц сбил на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 8-летнего мальчика. Ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы.В отношении виновника происшествия возбуждено уголовное дело по стать "Нарушение правил дорожного движения" УК РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.