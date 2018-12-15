Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поздравил свою команду с выходом в финал чемпионата Европы. Кроме того, он похвалил румынских гандболисток за достойную игру в полуфинале турнира.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поздравил свою команду с выходом в финал чемпионата Европы. Кроме того, он похвалил румынских гандболисток за достойную игру в полуфинале турнира."Поздравляю сборную России с выходом в финал! Поздравляю и Румынию, которая после потери ключевого игрока собралась и дала нам достойный бой", – приводит слова Трефилова РИА Новости.Напомним, что сборная России в полуфинале чемпионата Европы обыграла румынскую команду со счетом 28:22 и вышла в финал турнира, который состоится 16 декабря.