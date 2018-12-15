Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер перед началом пресс-конференции на саммите ЕС резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив своих действий.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер перед началом пресс-конференции на саммите ЕС резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив своих действий.Как передает РИА Новости, европейский чиновник перед входом в зал в шутку прикрыл рукой снимавшую его с близкого расстояния видеокамеру, а затем, поднявшись на сцену, где стояли переносные трибуны для выступлений, положил на одну из них пачку документов. Потом Юнкер переложил часть бумаг в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой.На это обратил внимание стоявший рядом руководитель Евросовета Дональд Туск, но свой странный жест руководитель ЕК никак не пояснил.Он известен, как любитель пошутить на пресс-конференциях. Так, в начале октября 2018 года Юнкер начал одно из выступлений в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй, а 6 мая 2017 года появился на саммите в Женеве сильно подшофе.В конце июня 2018 года на одном из мероприятий Юнкер нервно топтался на месте, а потом похлопал по щеке и поцеловал в лоб своего коллегу. В июле текущего года в Интернете был опубликован видеоролик, на котором глава Еврокомиссии на саммите в Брюсселе с трудом спускается по лестнице и его постоянно поддерживают премьер Нидерландов Марк Рютте и председатель португальского правительства Антониу Кошта.Журналисты предположили, что Юнкер мог быть пьян. Однако представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас поспешил заявить, что приступ у Юнкера был очень болезненный приступ ишиалгии и поблагодарил Кошту и Рютте за помощь.