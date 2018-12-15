Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин опроверг информацию о возможном отстранении российских биатлонистов от соревнований по итогам исполкома организации в Австрии. Он состоится 15 декабря.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин опроверг информацию о возможном отстранении российских биатлонистов от соревнований по итогам исполкома организации в Австрии. Он состоится 15 декабря.Ранее появилась информация, что российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых могут быть отстранены от выступлений."Исполком организации и правда пройдет в субботу, — сообщил Далин, которого цитирует РИА Новости. — Что касается новости об угрозе отстранения пятерых биатлонистов из России и того, чтобы мы будем обсуждать этот вопрос, это всего лишь слухи".Напомним, в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит состоялся в рамках расследования в отношении наших спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, который прошел в австрийском Хохфильцене в 2017 году.