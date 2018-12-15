В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские.

В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на семинаре для глав законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном собрании.Она подчеркнула, что смертность в России стабилизировалась к уровню 2017 года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими.Голикова отметила, что чаще всего россияне умирают от болезней системы кровообращения и новообразований. Так, по данным вице-премьера, наиболее высокая смертность от онкологии отмечается в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях и Севастополе; от кардиологических болезней — в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях.В 2017 году умерли 1 миллион 824 тысяч россиян, что на 67 тысяч меньше, чем в 2016 году. В 2018 году за первое полугодие в стране родились 783 тысяч человек, скончались — 947 тысяч.