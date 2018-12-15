У группы IC3PEAK возникли проблемы во время концерта в столице Белоруссии. Их выступление отменил комитет по культуре из-за его низкого художественного уровня, а потом в клубе выключили звук. Но это не помешало группе выступить.

У группы IC3PEAK возникли проблемы во время концерта в столице Белоруссии.13 декабря музыканты должны были выступить в минском клубе "Брюгге" с презентацией своего альбома​​​. Однако управление культуры Минского городского исполнительного комитета отказало в проведении концерта из-за его "низкого художественного уровня".Музыканты все же пришли в клуб, но там выключили звук. Это не помешало группе выступить, передает РИА Новости."Концерт в Минске, который нам пытались сорвать, мы посвящаем отделу идеологии и министерству культуры Беларуси. Вы можете выключить звук, но музыку не выключить", — заявили участники группы.За последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов, в частности рэперов Хаски, Элджея, группы "Френдзона". Группу IC3PEAK, которая приехала в Новосибирск, чтобы дать там концерт, задержали возле поезда и препроводили в отдел полиции. Информация об отмене концертов рэперов обсуждалась на встрече президента России с членами СПЧ 11 декабря.