В Москве стартует долгожданное и уже традиционное Путешествие в Рождество. Гостей крупнейшего в Европе зимнего фестиваля ждут десятки спектаклей и концертов, а также спортивные игры, мастер-классы и экскурсии. Один из самых ярких пунктов фестивальной программы - ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов. Конечно, будут и угощения, и сувениры.

В Москве стартует долгожданное и уже традиционное "Путешествие в Рождество". Гостей крупнейшего в Европе зимнего фестиваля ждут десятки спектаклей и концертов, а также спортивные игры, мастер-классы и экскурсии. Один из самых ярких пунктов фестивальной программы — ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов. Конечно, будут и угощения, и сувениры.Зима в большом городе: теплая, снежная и с сегодняшнего дня — невероятно праздничная. "Путешествие в Рождество" начинается: больше 70 площадок по всему городу засияют тысячами огней, будут манить пряными ароматами с ярмарок и предлагать развлечения на любой вкус.Ледовый театр — традиционный и один из самых любимых пунктов фестивальной программы. В репертуаре — новогодняя классика: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка". Из новых постановок — сказка на льду "Царевна-лягушка". Главные партии — у прославленных российских фигуристов Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой.Санчо Панса, Онегин, Солоха, Мышиный король и многие другие: героев любимых книг можно будет встретить на литературном Рождестве на Тверской площади. В иммерсивных уличных спектаклях актеры будут разыгрывать фрагменты из книг. На сцене выступят и европейские театры, а в уютных гостиных артисты будут читать сказки народов мира. Заработает и костюмерная, где каждый сможет стать рыцарем, королем, феей или принцессой. Откроют шоколадную фабрику и магазин винтажных игрушек.На Новом Арбате гости смогут поучаствовать в мастер-классах по керлингу, а на площади Юности в Зеленограде — по сноубордингу. По выходным вести их будут звезды российского спорта. А в Новопушкинском сквере сегодня вечером пройдет ледово-футбольная вечеринка, где под музыкальное сопровождение от Руслана Нигматуллина можно будет покататься на коньках и потанцевать.Окунуться в мир анимации, познакомиться с любимыми героями советских мультфильмов, почувствовать себя настоящим фигуристом, попробовать традиционные русские сладости, с ветерком прокатиться на веселых праздничных каруселях, а также научиться играть в хоккей, причем под руководством Алексея Яшина — все это предлагает ярмарка на Красной площади.По всему городу развернутся сотни гастрономических точек. На ВДНХ, например, можно будет попробовать национальные блюда со всего мира — чешская, армянская, греческая и даже гонконгская кухня.На всех площадках фестиваля будут работать сувенирные лавки и мастерские — отличная возможность купить или сделать подарки своими руками родным и близким.