Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 25 декабря.

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 25 декабря, передает ТАСС.В ходе встречи лидеры обсудят итоги белорусско-российского взаимодействия. Как сообщил ранее президент Белоруссии, среди вопросов, заслуживающих внимания — новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации.Ранее в ходе общения с представителями российских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о предстоящей встрече с Владимиром Путиным.