Полными отморозками назвал президент Белоруссии тех, кто в Польше и на Украине сносит и разрушает памятники освободившим мир от фашизма советским воинам. Александр Лукашенко напомнил, что за освобождение Польши положили свои головы 600 тысяч советских воинов.

Полными отморозками назвал президент Белоруссии тех, кто в Польше и на Украине сносит и разрушает памятники освободившим мир от фашизма советским воинам. Александр Лукашенко напомнил, что за освобождение Польши положили свои головы 600 тысяч советских воинов."А сегодня им эти памятники мешают, — возмутился президент Белоруссии Александр Лукашенко войне с памятниками, — Когда я вижу отбойные молотки, когда они отрывают голову какому-то нашему полководцу, — это полный идиотизм".21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, напоминает ТАСС. Он предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй.Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о своем выступлении на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Лукашенко предложил, что Минск возьмет на себя контроль на российско-украинской границе, а также будет сопровождать проведение выборов в Донбасс. Минск, где проходят переговоры Минской группы по Донбассу, готов разместить у себя технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, рассмотреть разные вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе."Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению", — подчеркнул президент Белоруссии.Но его предложения, подчеркнул Лукашенко, по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у тех, кому давно надо прекратить войну, в частности, президента Украины Петра Порошенко. Лукашенко и рассказал о мотивации, почему его предложения отклонили: якобы потому, что Лукашенко – пророссийский.Без Америки никакая Европа с Меркель и Макроном никакую проблему не решат. Но втроем, по мнению Лукашенко, Украина, Россия и Белоруссия могут их решить. Он предложил сообразить на троих: сесть и подумать, как урегулировать кризис на Украине.НАТО и США выходят из Договора об ограничении ракет малой и средней дальности. Лукашенко предложил представить, к каким последствиям это приведет."А теперь представьте: у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом... Мы этого хотим? Пока не поздно... надо что-то сделать, чтобы это прекратить", — призвал президент Белоруссии.И последнее. Президент Лукашенко пояснил, почему в Белоруссии остается смертная казнь. В Белоруссии по этому вопросу проходил республиканский референдум. Решение о сохранении смертной казни в Белоруссии было принято на нем."Как бы я ни считал, но у нас прошел референдум. Поэтому удивить вас я не могу, отменить смертную казнь не могу", — подчеркнул Александр Лукашенко.