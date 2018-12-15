По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, под предлогом глубокой интеграции Россия не мытьем, так катаньем хочет инкорпорировать его страну.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, под предлогом "глубокой интеграции" Россия "не мытьем, так катаньем" хочет инкорпорировать его страну."Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил Лукашенко в Минске.Накануне в Бресте состоялось заседание союзного Совета министров Белоруссии и России. Выступая в его рамках, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском, в частности, в таких вопросах, как создание общего эмиссионного центра, суда и других органов, передает "Интерфакс".Комментируя идеи о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент Белоруссии отметил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". Лукашенко также рассказал, как понимает предложение о "глубокой интеграции"."Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав РФ", — указал президент Белоруссии.На 25 декабря в Москве запланирована встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Лидеры намерены обсудить итоги белорусско-российского взаимодействия.