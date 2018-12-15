Депутаты Симферопольского городского совета проголосовали за назначение главой администрации города Натальи Маленко. Маленко сообщила, что своей первоочередной задачей считает инвентаризацию имущества города.

Главой администрации Симферополя стала Наталья Маленко. Соответствующее решение принято на сессии городского совета.В голосовании принял участие 31 депутат. За кандидатуру Маленко отдали голоса 30 человек. За ее конкурента Олега Симонова — четыре. Допускалось голосовать за обоих кандидатов, уточняет ТАСС.Маленко сообщила, что своей первоочередной задачей считает реконструкцию городской набережной, благоустройство скверов и мест отдыха, а также составление реестра аварийного жилья."Я благодарна главе республике за то, что он поддержал наше предложение о полной инвентаризации имущества муниципального образования города Симферополя", — сказала Маленко.Она отметила, что экономической основой бюджета города является муниципальная собственность. При этом власти не знают, какая собственность находится в полном объеме. Кроме того, Маленко сообщила, что еженедельно будет проводит по субботам прием населения.Наталье Маленко 59 лет. С мая 2006 года по сентябрь 2014 года она была председателем Киевского районного совета в Симферополе. В сентябре 2014 года стала депутатом Государственного совета Крыма.