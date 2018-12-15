Вынужденную сделку Марии Бутиной с американским следствием ее родители восприняли с надеждой на возвращение дочери домой. Мы ждали этого и встретили с некоторой надеждой на прекращение кошмара, связанного с заключением и содержанием, заявил в эфире программы 60 минут отец Марии.

Вынужденную сделку Марии Бутиной с американским следствием ее родители восприняли с надеждой на возвращение дочери домой. "Мы ждали этого и встретили с некоторой надеждой на прекращение кошмара, связанного с заключением и содержанием", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" отец Марии – Валерий Викторович Бутин.Россиянка Мария Бутина в суде признала свою вину в участии в сговоре с целью нанести вред США. В этом случае ей грозит 5 лет заключения, а не 15, как изначально. На протяжении нескольких месяцев к заключенной применялись пытки, ее помещали в изолятор, не давали спать. Отец Марии отметил, что на сегодняшний день ее содержание в этом дискриминационном режиме не прекратилось. И в ближайшую неделю она по-прежнему будет содержаться в одиночной камере.Валерий Бутин считает, что его дочь обвиняют безосновательно, и признательные показания она дала под давлением. "Ей пришлось признаться в том, что она якобы своими действиями нанесла или планировала нанести вред американскому государству. По сути это, конечно, не так. Что такое вред, и как он может складываться через призму хороших взаимоотношений между гражданами двух стран, мне не понятно. Но судом ее действия интерпретированы именно таким образом", — подчеркнул Бутин.После удовлетворения условий сделки с американским судом будут проведены следственные мероприятия, которые в конечном счете закончатся приговором. Оглашение приговора состоится 12 февраля будущего года."Возможно, он будет до пяти лет лишения свободы или штраф в 250 тысяч долларов. Возможно, при каких-то определенных обстоятельствах этот срок будет увеличен. По факту судья единолично будет решать этот вопрос", — заключил Валерий Бутин.Мария Бутина была задержана, а затем и арестована в США летом 2018 года по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Также ей инкриминировали продвижение двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США.13 декабря Бутину в тюрьме посещали российские дипломаты. Она продолжает содержаться в условиях, которые применяются к крайне опасным рецидивистам. Представители российского диппредставительства потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания. В Кремле по-прежнему считают все обвинения Марии Бутиной несостоятельными.