Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что считает холодное оружие самым честным видом оружия и готов говорить о нем часами. Он сказал, что когда-нибудь попросится в музей спорта экскурсоводом.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что считает холодное оружие самым честным видом оружия.Мединский посетил Государственный музей спорта, который ведет свою историю с 1918 года. Сегодня Международный благотворительный фонд "За будущее фехтования" и бизнесмен Алишер Усманов в дар музею коллекцию антикварного оружия и редких книг по обучению фехтовальному мастерству​​​. Эксперты называют эту коллекцию уникальной и единственной в своем роде как в России, так и за рубежом.Как сообщает РИА Новости, на церемонии передачи коллекции Мединский признался, что может говорить о холодном оружии часами и когда-нибудь попросится в музей экскурсоводом."Это самый честный вид оружия, это искусство", — сказал министр.Фонд "За будущее фехтования" учрежден в 2005 году по инициативе Алишера Усманова, который возглавляет Международную федерацию фехтования. Основной целью фонда является создание благоприятных условий для развития фехтования в мире.