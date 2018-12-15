14 декабря завершился второй этап Нокаутов седьмого сезона популярного телепректа Первого канала. Страсти на шоу Голос с каждым выпуском все больше накаляются.

14декабря завершился второй этап "Нокаутов" седьмого сезона популярноготелепректа Первого канала. Страсти на шоу "Голос" с каждым выпуском все большенакаляются.Константин Меладзе впервые в этом сезоне воспользовалсяправом спасти подопечного из команды другого наставника. Судьба улыбнулась23-летней Татьяне Шабановой – фаворитке Сергея Шнурова наИз своей команды Меладзеоставил на музыкальном проекте 17-летнюю Софию Тарасову. Девушка исполнилакомпозицию Тины Кароль "Ты отпусти", своим выступлением просто пленив зрителей.ВоспитанникБасты Константин Битеев немного опозорился на шоу "Голос", допустивнеграмотность. "Кофе убежало. Как это "убежало"? Это что? Это как? Мы изСанкт-Петербурга, не позорьте наш город, пожалуйста" – высказался Сергей Шнуровпосле выступления Битеева.АниЛорак приняла решение оставить в проекте Амирхана Умаева. Участник великолепноисполнил хит Игоря Талькова "Я вернусь".Получила путевку вчетвертьфинал шоу "Голос" и Аннагазел Гокинаевой из команды Шнурова. Девушкаспела "Розовый фламинго" Татьяны Овсиенко.В своюочередь впечатлила зрителей и наставников своим выступлением и Дарья Шигина изкоманды Басты. Участница также прошла в следующий этап .