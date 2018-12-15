Решение Косова создать собственные вооруженные силы – это прямое и грубое нарушение резолюцию совбеза ООН и может привести к новой войне в регионе. Таким образом непризнанная республика опять превращается в очаг нестабильности, а ее переговоры с Белградом, посредником в которых выступал Евросоюз.

Решение Косова создать собственные вооруженные силы – это прямое и грубое нарушение резолюцию совбеза ООН и может привести к новой войне в регионе. Таким образом непризнанная республика опять превращается в очаг нестабильности, а ее переговоры с Белградом, посредником в которых выступал Евросоюз, провалились, уверено Министерство иностранных дел России.Аналогичного мнения придерживаются НАТО и ЕС. В Европе считают, что Силы безопасности Косова надо менять постепенно. Кроме того, Приштина должна и дальше соблюдать соглашение, подписанное в 2013 году.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выпустил специальное обращение, в котором указал, что момент для трансформации СБК в армию выбран плохой.Между тем Белград потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Власти Сербии также назвали решение Косова опасным для стабильности в регионе. Появление у Приштины собственной армии может привести к тому, что сербские власти объявят эту территорию оккупированной и введут туда войска, считает советник президента Сербии Никола Селакович.Напомним, сегодня парламент самопровозглашенной Республики Косово объявил, что СБК превращаются в полноценную армию. Это значит, что они смогут вооружаться не только легким стрелковым оружием, но и тяжелой бронетехникой и артиллерией.