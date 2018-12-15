Удача улыбнулась и тут же отвернулась от 55-летнего московского охранника: посреди бела дня он нашел миллион рублей на дороге, а спустя пару часов уже давал показания в полиции, хотя не успел потратить ни копейки. Камера наблюдения зафиксировала момент перехода сотрудника ЧОП в разряд миллионеров.

Удача улыбнулась и тут же отвернулась от 55-летнего московского охранника: посреди бела дня он нашел миллион рублей на дороге, а спустя пару часов уже давал показания в полиции, хотя не успел потратить ни копейки. Камера наблюдения зафиксировала момент перехода сотрудника ЧОП в разряд миллионеров.Карты охраннику спутал 38-летний бизнесмен, которому, собственно говоря, и принадлежат деньги. Конверт с 1 миллионом рублей выпал у него из кармана, когда он выезжал с парковки торгового центра на Лермонтовском проспекте — этот момент виден на кадрах. Стоявший неподалеку мужчина в форме сразу заметил оказавшийся на земле рядом со шлагбаумом пакет, а вот предприниматель обратил внимание на пропажу только дома, после чего тут же отправился в полицию.Запись с камеры наблюдения не оставила никаких сомнений в том, куда ушли деньги. При осмотре конверт с нетронутым миллионом обнаружили в кармане куртки охранника. Возвращать крупную сумму владельцу он явно не собирался.За попытку присвоить чужую наличность ему грозит срок по статье "Кража".