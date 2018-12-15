На Украине сотрудники СБУ Винницкой области в принудительном порядке увезли митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в Киев. Об этом сообщил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов.

На Украине сотрудники СБУ Винницкой области в принудительном порядке увезли митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в Киев. Об этом сообщил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов."Официальная версия — на разговор с президентом!" — добавил священник. При этом он выразил опасения, что это делается с целью принудить эпископов УПЦ к участию в так называемом объединительном соборе, на котором власти Украины при поддержке Константинопольского патриархата рассчитывают создать церковь, независимую от Московского патриархата.Томос об автокефалии от Константинополя может получить лишь предстоятель объединенной православной церкви на Украине. 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный собор. Однако представители канонической Украинской православной церкви Московского патриархата отказались участвовать в этом мероприятии.В последнее время СБУ провела серию обысков в епархиях УПЦ, а также "беседы" с ее клириками. В УПЦ это восприняли как принуждение к участию в упомянутом соборе, сообщает "Интерфакс".Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл обратился к мировых религиозным и государственным деятелям с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить верующих и отстоять права на свободу совести и вероисповедания на Украине.